Olioliva 2022, anteprima tra Cuneo e Mondovì in attesa dell'appuntamento a novembre su Imperia

L’Azienda Speciale “Riviere di Liguria” della Camera di Commercio Imperia La Spezia Savona continua la campagna promozionale all’interno dei grandi eventi nazionali nel campo dell’enogastronomia.



Il primo appuntamento sarà a Cuneo in occasione della Fiera Nazionale del Marrone dal 14 al 16 ottobre 2022, una delle più importanti rassegne enogastronomiche d’Italia che promuove il castagno da frutto e da legno. Una vetrina unica delle produzioni tipiche, delle eccellenze e delle antiche tradizioni del territorio piemontese. Lo stand di Olioliva sarà presente per valorizzare l’olio extravergine di qualità e i prodotti tipici del territorio ligure. A sottolineare la collaborazione con i partner cuneesi una delegazione delle associazioni di categoria della provincia di Imperia parteciperà all’inaugurazione della manifestazione.





Il secondo appuntamento si terrà a Mondovì dal 29 ottobre al 1° novembre nell’ambito di “Peccati di Gola”, Fiera Regionale del Tartufo Bianco. La tradizione, la genuinità e la tipicità dei prodotti rimangono i valori portanti della manifestazione. “Peccati di Gola” sarà inoltre l’occasione per promuovere l’evento clou dell’autunno ligure in programma a Imperia dal 4 al 6 novembre. Si rinnova così il gemellaggio che Imperia e Mondovì hanno instaurato da diversi anni. Un’intesa oggi rafforzata dalla sinergia tra la Camera di Commercio di Cuneo, il Comune di Mondovì e la Camera di Commercio Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona.



"La collaborazione e la comunione di intenti per promuovere l’economia turistica è sempre più importante -osserva Enrico Lupi, presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona - Fare sistema, fare squadra concretamente e unire le forze per promuovere i territori, valorizzare le nostre eccellenze e guardare con fiducia e ottimismo alla crescita e allo sviluppo delle nostre imprese è la strada maestra per far conoscere la qualità dell’enogastronomia dei nostri territori. Abbinare Fiera del Marrone, Peccati di Gola e Olioliva rappresenta un modello da sostenere, da esportare in altri settori. Uno strumento prezioso di interscambio nel quadro della filosofia che ha portato alla nascita della maxi regione Alpi del Mare e dei programmi interreg".





Uno sguardo all’evento Olioliva - Dal 4 al 6 novembre 2022 il centro storico di Imperia Oneglia accoglie Olioliva, la festa dell’olio nuovo.

Sapori e profumi di stagione accompagnano l’evento, che porta a Imperia il valore della campagna, il valore del territorio e dei suoi prodotti. Il centro storico di Imperia Oneglia ospita una kermesse che punta su un alimento che identifica la storia, le radici, l’identità del territorio imperiese. La ventunesima edizione della rassegna dell’olio appena franto propone come sempre degustazioni, assaggi, la passeggiata tra i produttori d’olio e gli stand di prodotti tipici ma anche cucina, mostre, cultura, musica, eventi serali, lo spazio dedicato alla pesca e alla sua valorizzazione anche in chiave turistica.



L'evento, organizzato dall’Azienda Speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria celebra l’olivicoltura e i prodotti tipici che caratterizzano la Dieta Mediterranea, dichiarata dall’Unesco Patrimonio immateriale dell’Umanità. In programma grazie alla collaborazione di Liguria Internazional, l’Agenzia regionale per l’internazionalizzazione delle imprese un educational con operatori italiani e stranieri.