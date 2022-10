Imperia: venerdì visite per gli studenti della provincia al Comando dei Vigili del Fuoco di via Strato

Fino a domenica si svolge la quarta edizione della ‘Settimana Nazionale della Protezione Civile’, istituita nel 2019 in corrispondenza della ‘Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali’ che si celebra ogni anno il 13 ottobre su indicazione dell'Onu.

L’obiettivo della ricorrenza è sensibilizzare i cittadini sui temi di protezione civile per un approccio consapevole al territorio che tenga conto anche delle nuove sfide globali imposte dai cambiamenti climatici. In settimana il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è chiamato a sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi della Protezione Civile, della resilienza e della riduzione dei rischi favorendo nei cittadini l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di prevenzione ed autoprotezione.

Il Comando di Imperia da la possibilità ad alunni e insegnanti di Istituti Scolastici cittadini di accedere alla sede centrale in via G. Strato, dalle 9 alle 12 nella giornata di venerdì, durante la quale alunni e insegnanti saranno accompagnati dal personale del Comando visitare e comprendere i compiti istituzionali del Corpo, ma anche insegnare loro a sviluppare una sensibile attenzione al proprio territorio acquisendo la consapevolezza dei rischi potenziali e dei comportamenti fondamentali per prevenire, gestire e superare (resilienza) gli eventi avversi.

Nello specifico saranno svolte, dalle 9 alle 12 le attività di ‘Pompieropoli’ (Minipompieri), esercitazioni con il Nucleo Cinofilo, osservazione video e informazioni sui compiti istituzionali del Corpo, presso l’Auto Furgone Unità Comando Locale e, compatibilmente con il servizio di soccorso tecnico urgente, l’osservazione di mezzi ed attrezzature e la sala operativa.