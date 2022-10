Caro energia a Triora: bolletta raddoppiata e rischio paralisi per l’ente, istituita task force

Il caro energia colpisce duramente Triora che si trova con una bolletta raddoppiata. Il paese delle streghe è passato da poco più di 30mila euro nell’agosto 2021 a poco meno di 77mila euro di quest’anno.





Una batosta se si pensa alle casse di un comune piccolo di circa 300 anime. Tanto che l’amministrazione comunale ha deciso di correre ai ripari con una task force mirata al contenimento della spesa energetica. Sindaco, personale degli uffici e tecnici formeranno il gruppo di lavoro chiamato a trovare soluzioni contro il caro energia.





Nell’immediato il comune sta valutando di spegnere l’illuminazione pubblica in orario notturno. Oltre a questo gli uffici si sono già attivati per cercare di captare fondi d’aiuto ulteriori, sfruttando quelli statali avanzati dalla emergenza Covid così come è stato chiesto parere sulla possibilità di utilizzare i trasferimenti compensativi per aumento dell’indennità del sindaco che il primo cittadino non percepisce.





Colpiscono le parole del responsabile dei servizi finanziari: “…il perdurare di questa situazione per il 2023 paralizzerà l’attività amministrativa, costringendo in fase preventiva un taglio delle spese correnti, già ridotte ai minimi termini che paralizzerà di fatto l’Ente. Nel mese di ottobre/novembre in fase di redazione bilancio preventivo 2023 occorrerà con l’Amministrazione fare delle scelte importanti e individuare le risorse necessarie a garantire il pareggio di bilancio 2023, auspicando quanto prima di poter attingere a nuove entrate correnti”.