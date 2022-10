Bando regionale per mezzi da lavoro, la consegna per Molini di Triora, Montalto Carpasio e Badalucco

Molini di Triora, Montalto Carpasio e Badalucco hanno ottenuto tre nuovi mezzi di lavoro grazie ad un bando di Regione Liguria. Una operazione a costo zero per i tre comuni della valle Argentina.

Regione ha messo a disposizione oltre due milioni di euro per l'acquisto di 38 mezzi in 37 comuni. I fondi arrivano dalla legge 145 del 2018 a valere sul 2023. In provincia di Imperia oltre ai mezzi della Valle Argentina, ci sono anche quelli di Borgomaro, Aurigo, Lucinasco, Caravonica, Cesio, Chiusanico, Chiusavecchia, Pontedassio, Aquila d'Arroscia, Borghetto d'Arroscia, Ranzo e Vessalico.

I sindaci Manuela Sasso (Molini di Triora), Mariano Bianchi (Montalto Carpasio) e Matteo Orengo (Badalucco) hanno preso in consegna i mezzi oggi pomeriggio. I tre comuni si sono presentati uniti con capofila Molini di Triora, a gennaio di quest'anno. La consegna è stata salutata con soddisfazione dagli amministratori che hanno ringraziato anche l'assessore regionale Giacomo Giampedrone per il settore infrastrutture manutenzione territorio

I mezzi sono in dotazione a ognuno dei borghi e verranno equamente divisi questa non sarà l'unica consegna ottenuta attraverso il bando. Infatti entro fine anno i paesi riceveranno anche un escavatore e un mezzo con braccio scarrabile, con compresa anche una trincia.

Una opportunità importante per i tre paesi che avevano bisogno di mezzi da lavoro. Quando la dotazione sarà completa i comuni avranno la possibilità di agire autonomamente in caso di piccoli smottamenti, ma anche in modo più efficace e programmato, ad esempio per la pulizia delle strade dalla vegetazione in eccesso.