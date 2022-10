Bordighera: a 10 anni dalla scomparsa ‘Chi l’ha visto?’ torna sul caso di Laetita Czuba (video)

Era il 25 settembre del 2012 quando Laetitia Czuba, francese di 33 anni, spariva nel nulla a Bordighera dopo essersi allontanata da Frejus per raggiungere la nonna a Grasse. Destinazione che non raggiungerà mai.

Salì in auto dopo aver incontrato un’amica ma, invece di raggiungere la destinazione annunciata, superò il confine entrando in Italia e imboccando l’autostrada A10 contromano in direzione Genova. A nulla valse l’intervento della Polizia Stradale a seguito delle numerose segnalazione, Laetitia non venne intercettata in autostrada ma la sua auto fu poi ritrovata a Bordighera, chiusa e con i fari accesi, nei pressi di un hotel nel quale, però, non era mai stata.

Una telecamera di videosorveglianza la riprese mentre scavalcava una recinzione per raggiungere il mare; sulla battigia furono poi ritrovati i suoi vestiti, ma di lei nessuna traccia. Così come nessuna traccia del suo corpo fu trovata dopo le accurate ricerche dei sommozzatori nello specchio d’acqua antistante la Città delle Palme. Le ultime tracce di Laetitia in vita furono relative a una telefonata con un amico al quale avrebbe detto di essersi persa. Poi più nulla.



Oggi, come allora, la famiglia di Laetitia non smette di sperare ed è in cerca della verità. E intanto in questi giorni anche “Chi l'ha visto?” è tornato a occuparsi del caso per non dimenticare Laetitia e continuare ad alimentare la speranza di una traccia della sua presenza.