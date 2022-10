Politica, Gianni Berrino: “La prossima settimana il nome del mio successore in giunta regionale”

“La prossima settimana ci sarà il nome del mio successore in giunta regionale”. Così il neo Senatore Gianni Berrino, ospite a ‘2 ciapetti con Federico’, parla di chi andrà a sostituirlo come assessore regionale. Martedì infatti Berrino ha partecipato alla sua ultima seduta del consiglio regionale, prima di dare le dimissioni da assessore a turismo, lavoro e trasporti, in vista dell’ingresso ufficiale al Senato.

“Sul fatto che il mio successore rimanga in quota Fratelli d’Italia non ci sono dubbi – prosegue – e a lui andranno anche le mie attuali deleghe. Per quel che riguarda la provenienza è chiaro che ci sono aspettative che rimanga in provincia di Imperia, visto anche il risultato elettorale, ma ci sono anche esigenze di rappresentanza geografica di altri territori, come per esempio Savona che è rimasta esclusa dal Parlamento e dalla Giunta Regionale”.

Nell’occasione Berrino ha anche tracciato un bilancio dei sette anni di attività come assessore regionale: “I momenti belli per il turismo hanno riguardato il recupero fatto dalla Liguria dal 2015 ad oggi - ha detto - poi aver riportato la Regione al Festival di Sanremo, aver sottoscritto il patto per il lavoro nel turismo con l’assunzione di tantissime persone, e la trasformazione della tassa di soggiorno a tassa di scopo. Sul fronte dei trasporti l’aver acquistato 36 treni, con la certezza che il prossimo anno la Liguria avrà tutti i treni regionali nuovi, ed aver contribuito all’acquisto di 400 autobus per le linee regionali. Infine per il lavoro l’aver contribuito a dare soluzione a tante crisi di impresa, anche se non tutto è stato possibile fare, aver gestito al meglio Garanzia Giovani e aver rinnovato i centri per l’impiego”.

Il momento più brutto? “Sicuramente la tragedia del ponte Morandi – risponde – e poi aver affrontato il periodo difficile legato ai due anni di Covid”.

Quali sono le priorità che dovrà affrontare il suo successore? “Per il turismo programmare il 2023, continuare nella promozione territorio, e dare sostegno ad un settore che sta risentendo della grande crisi energetica. Sul fronte dei trasporti c’è da terminare la fornitura dei nuovi treni e vigilare per il raddoppio a ponente e per il terzo valico. Per il lavoro la grande scommessa riguarda il Programma Gol e vigilare sui fondi che dovranno essere destinati alla ricerca dell’occupazione”.

Nell'intervista si è anche parlato degli equilibri politici nazionali e degli attacchi subìti da Giorgia Meloni in questi giorni che Berrino ha definito “Un comportamento schifoso”.

Come coniugherà l’impegno in Senato con la presenza sul territorio? “A Roma cercherò di fare il massimo possibile per l’impegno che mi è richiesto – ha concluso Berrino – ma manterrò anche il contatto con il territorio e con le persone come ho sempre fatto. Un po’ di tempo...mi sento però di doverlo ritagliare anche per mio figlio!”.

