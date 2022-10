Due borghi della provincia di Imperia aderiscono alla festa nazionale del PleinAir

Due borghi della provincia di Imperia, questo fine settimana, aderiscono alla Festa nazionale del PleinAir 2022 dedicata ai camperisti e ai turisti che amano vivere all’aria aperta. Si tratta di Dolceacqua e di Seborga. In programma degustazione di prodotti locali e visite guidate.

“La Festa Nazionale del PleinAir è un raduno diffuso di camper organizzato dall’associazione dei paesi Bandiera Arancione e dalla rivista PleinAir e si svolge in tutti i paesi d’Italia che hanno aderito, che sono novanta. I camperisti, per tempo, prenotano e vengono ospitati gratuitamente in piazzole riservate o già attrezzate. Partecipano al saluto dell’Amministrazione e alla visita guidata gratuita al centro storico e ai monumenti. Ogni comune può coinvolgere chi partecipa ad altre attività o eventi, possono cioè arricchire il programma a piacimento. Quest’anno è la quattordicesima edizione“ - spiega Fiorella Managò dell’associazione Bandiere Arancioni, di cui il borgo dei Doria è anche sede nazionale.

A Dolceacqua oggi alle 12, dopo il saluto del sindaco Fulvio Gazzola presso la Sala Consiliare in via Roma 50, si terrà un “Aperitivo di Benvenuto” con degustazione a base di prodotti tipici locali e Vino Rossese. In omaggio verrà data la “Borsa di Benvenuto”. A seguire, alle 15, verrà organizzata una visita guidata al centro storico e ai monumenti. Si potranno ammirare il ponte trecentesco a schiena d’asino, via Castello con le botteghe di artigiani ed artisti, le cantine dove è possibile degustare il rinomato Rossese di Dolceacqua, il carugio buio e strategico delle “Scasasse” dal quale si giunge in piazza Padre G. Mauro antistante la parrocchiale di Sant’Antonio Abate, all’interno della quale è possibile ammirare il pregevole Polittico di Santa Devota del Brea. Si potrà visitare il famoso Castello dei Doria, con all’interno delle sue sale, proiezioni audiovisive multimediali sui nobili Doria, la storia di Lucrezia e lo Jus Prime Noctis e la Chiesa di San Giorgio che custodisce le tombe dei Doria. Domani, invece, si potranno fare attività facoltative: come andare al Visionarium - Sala Proiezioni in 3D (ingresso a prezzo convenzionato), specializzata in documentari d'interesse naturalistico, nei quali fotografia, musica e poesia si fondono in un crescendo di meraviglia. Realizzati a livello artigianale i documentari appartengono ad una produzione di elevata qualità, nonché di contenuti artistici e culturali, presentati su grande schermo e con effetti speciali. È la sola attrazione del genere in Italia.

A Seborga oggi alle 12 vi sarà un aperitivo offerto ai partecipanti presso la Sala Consiliare del Comune, in via Zecca 2, dove verrà consegnato un kit di benvenuto. Alle 15, invece, prenderà il via una visita guidata nelle vie del borgo con dimostrazione di conia tura a martello del Luigino del 1669 della Zecca di Seborga. Ritrovo con la guida turistica presso l’oratorio di San Bernardo per proseguire poi verso il centro storico dove si trovano: la parrocchiale di San Martino, il “Palazzo” residenza dei Monaci di Lerino, le antiche prigioni, la Zecca e il Castrum.

Domenica, inoltre, chi vorrà avrà la possibilità di visitare i Comuni Bandiera Arancione limitrofi: Apricale, Pigna, Perinaldo, Triora, Vallebona e Badalucco.