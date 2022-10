Rotonda in rosa a San Bartolomeo al Mare per ottobre mese della Prevenzione

Anche quest'anno a San Bartolomeo al Mare le palme della rotonda sulla SS1 Aurelia sono illuminate di rosa per il mese Rosa della Prevenzione del tumore al seno.

In quest'occasione la sezione provinciale di Imperia-Sanremo della LILT Lega Italiana per la lotta contro i tumori ha lanciato la campagna “Sciarpa Rosa per la Prevenzione” (link) che ha l'obiettivo di tenere sempre alto il livello di attenzione sull'importanza della diagnosi precoce nella lotta al tumore della mammella.