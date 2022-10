Ventimiglia, Conchiglia Blu aderisce all’iniziativa del Wwf “Urban Nature” (Video)

Conchiglia blu di Ventimiglia aderisce all’iniziativa lanciata da WWF “Urban Nature”, insieme ad altri 1600 associazioni in tutta Italia. Sabato mattina Conchiglia Blu aiuterà perciò WWF Italia a raccogliere donazioni per realizzare aule verdi all’interno degli ospedali pediatrici, per portare la natura nella vita di quei bambini che lottano contro la malattia.

"L’infanzia dovrebbe essere il momento della curiosità e della scoperta, ma per molti bambini questo non è possibile. Negli ospedali pediatrici migliaia di bambini vivono ogni giorno lontani dalla natura e dall'aria aperta. Io sono cresciuto in mezzo al verde, che fossi al parco o in campagna dai nonni ho trascorso l’infanzia sempre in mezzo alla natura" - dichiara il volontario Giuseppe Palmero - "Raccoglieremo donazioni al gazebo davanti al mercato, in via Repubblica, distribuendo piantine di felce a partire dalle 9".

"Conchiglia blu è onorata di partecipare a questa iniziativa, ringraziamo WWF Italia e tutti gli sponsor per l’organizzazione dell’evento, nonché il Comune di Ventimiglia per aver concesso il patrocinio all’evento. Questo sabato regalati una felce, portiamo la natura negli ospedali!" - conclude Palmero.