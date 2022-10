Sanremo: Eugenio Bennato, Leonardo Manera e cene dedicate all’alta gastronomia completano la stagione eventi del Casinò

Autunno Eventi al Casinò di Sanremo vuol dire Eugenio Bennato e Leonardo Manera, due personaggi (il dettaglio degli spettacoli scaricabile sotto) che assicurano altrettante serate dedicate alla grande musica d’autore e alla comicità che diventa arte. Due proposte che completano l’accattivante programma che il Casinò ha voluto proporre per i suoi clienti, per i residenti e per i tanti turisti che hanno affollato le strutture ricettive sanremesi e che ora si apprestano a prenotare le vacanze natalizie.

Protagonista il Roof Garden nell’importante proposta d’intrattenimento Vip del Casinò. Dopo otto prestigiosi eventi da marzo a settembre, sabato 19 novembre dalle 20.30 entusiasmerà il pubblico Eugenio Bennato, il cantastorie che da quarant’anni immortala con le sue canzoni il mondo odierno, fatto di buoni e cattivi, sbeffeggiando i potenti e inneggiando alla forza umana della gente, passando per il più classico tra i sentimenti ispiratori dei poeti della canzone, l’amore. Edoardo Bennato presenterà un concerto proponendo i suoi brani più celebri e una selezione di successi di chiara ascendenza rossiniana, in un programma già sperimentato che vedrà la presenza di un quartetto d’archi, il Quartetto Flegreo.

La ricorrenza di Sant’Ambrogio, l’8 dicembre, starter delle festività natalizie, verrà festeggiata in allegria con Leonardo Manera, che si presenta al pubblico del Roof Garden con 'Homo Modernus' spettacolo che unisce il sorriso alla concreta considerazione del nostro modo di vivere, con la divertita e talvolta profonda analisi di tutti i cambiamenti che quotidianamente ci troviamo ad affrontare.

Non potevano mancare due serate dedicate alla cucina d’autore, in un Casinò che ha nell’accoglienza e nell’attenzione alla clientela uno dei suoi elementi caratterizzanti. Domani sabato 8 ottobre sarà in scena la tradizione de 'la Liguria' in collaborazione con Grillo Antico Frantoio mentre sabato 29 ottobre La Toscana sarà la protagonista della “cena a tema” in collaborazione con Camperchi.

“La canzone d’autore nei brani indimenticabili di Eugenio Bennato - evidenzia il Cda della casa da gioco matuziana - la comicità dissacrante ma elegante di Leonardo Manera, ovvero uno degli attori storici di Zelig, momenti di estasi per i palati all’insegna della migliore tradizione culinaria, questa la proposta del Casinò per gli ultimi mesi del 2022 che ci porteranno alle feste del Capodanno. Eventi importanti che supportano la proposta turistica della nostra città, dedicati alla nostra clientela e a chi vuole trascorrere nella nostra azienda una serata da ricordare. Il Casinò propone intrattenimento che trasmette allegria, buon umore, spettacoli d’autore ed enogastronomia di grande qualità".