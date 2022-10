Imperia aderisce alla Giornata del Contemporaneo, ingresso gratuito al Maci di Villa Faravelli

L'Amministrazione comunale di Imperia aderisce alla 18esima edizione della "Giornata del Contemporaneo" prevedendo l'ingresso gratuito al M.A.C.I. di Villa Faravelli. Domani dalle 9.30 alle 12.30, sarà possibile visitare gratuitamente la "Collezione Architetto Lino Invernizzi", che vanta al suo interno opere di artisti del calibro di Lucio Fontana, Piero Dorazio, Mario Radice, Josef Albers, Robert e Sonia Delaunay, Frank Kupka, Marino Marini e Roberto Castellani.

La manifestazione è promossa da AMACI, Associazione dei Musei d'Arte Contemporanea Italiani, che dal 2003 coinvolge musei, fondazioni, istituzioni pubbliche e private, gallerie, studi e spazi d'artista, per raccontare la vitalità dell'arte contemporanea in Italia.

“È una manifestazione di grande valenza che permette di far emergere alcune perle culturali del territorio italiano che promuovono l'arte contemporanea. Villa Faravelli è senza dubbio tra queste e come Amministrazione riteniamo che l'iniziativa possa contribuire a far conoscere e valorizzare le opere della collezione Invernizzi e la splendida cornice di Villa Faravelli” - commenta l'assessore alla Cultura, Marcella Roggero.