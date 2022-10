Al M.A.R. di Ventimiglia torna la Giornata Nazionale delle Famiglie

Anche quest'anno il Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” di Ventimiglia aderisce alla “Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo F@Mu”, giunta alla 9ª edizione con lo slogan “Diversi ma Uguali”.

Domenica il museo organizzerà una serie di attività, ideate in chiave ludica, dedicate a bambini e alle famiglie, volte a coinvolgerli in una giocosa scoperta, non solo dei preziosi reperti esposti, ma anche a invogliarli ad approfondire la visita e a incuriosirli sul patrimonio culturale.

L'iniziativa è aperta alle famiglie che diventeranno protagoniste del percorso museale, imparando dai bambini di ieri i loro giochi, le loro abitudini, i loro affetti familiari, diversi, ma uguali a quelli di oggi.

L'evento è gratuito per i bambini (dai 4-12 anni) .con ingresso ridotto per gli accompagnatori (1€).