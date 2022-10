Sanremo, Baggioli (FI): “Situazione insostenibile al 'punto di raccolta' in valle Armea”

“Situazione insostenibile al “punto di raccolta” in valle Armea, posizionato tra i locali del Mercato dei Fiori oggi adibiti a scuola e il complesso immobiliare ubicato dal civico 14 della via Armea con diverse aziende commerciali, artigiane e abitazioni, caratterizzata da forti miasmi, inquinamento acustico, presenza costante di roditori, gabbiani e piccioni che, come dalle foto allegate, si cibano dai contenitori nei quali vi è oramai di tutto e di più, ad oggi anche la “new entry” dell’organico”.

Così interviene il consigliere comunale Simone Baggioli (FI) in merito alla situazione creata dal punto di raccolta rifiuti di valle Armea.

“Viene regolarmente trasformato e lavorato anche il vetro, con formazioni di nocive nuvole di polvere di vetro. Infine, la pulizia dei luoghi con semplici manichette le cui acque reflue s’incanalano nel sottostante torrente. Rifiuti (organico e vetro) che non dovrebbero essere conferiti in questo sito. Ieri è stato effettuato il sopralluogo da parte di due ispettori di Asl1 riscontrando il persistere di questa situazione” conclude il consigliere.