Sanremo: pubblicato dalla Fondazione Sinfonica il secondo bando per l'affidamento del Palafiori

Dopo il primo ‘nulla di fatto’ è stato pubblicato il bando per la seconda gara in merito all’assegnazione del Palafiori, la struttura di corso Garibaldi in capo alla Fondazione Orchestra Sinfonica.

Il primo bando era andato inizialmente alla società ‘Abc’ di Massimo Ferranti e Franco Calvini a discapito del ‘Gruppo Eventi’ di Vincenzo Russolillo, ma un vizio di forma ha portato all’annullamento della pratica.

Anche il secondo bando è stato pubblicato secondo il criterio della migliore offerta, partendo da una base di 170mila euro. Il bando prevede che, nell’immobile potranno essere organizzate esclusivamente attività che abbiano stretta e preminente attinenza con il Festival di Sanremo, con la cultura e le arti, la loro promozione e divulgazione e finalità ad uso congressuale.

Nel corso del periodo di affidamento ogni altra diversa attività dovrà essere concordata ed autorizzata dalla Fondazione Sinfonica. Sarà impegno di chi vincerà il bando svolgere solo attività compatibili con la destinazione degli spazi, incluso l’allestimento dello spazio museale.

L’edizione 2023 del Festival di Sanremo è vicina e serve quindi accelerare i tempi per trovare un gestore alla struttura che da anni ospita gli eventi collaterali alla kermesse.