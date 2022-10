Approvati dall'Amministrazione di Pompeiana i lavori per quasi 500mila euro per la strada verso Castellaro

Sono stati approvati dall’Amministrazione comunale di Pompeiana i lavori previsti sulla strada di collegamento con Castellaro, una importante via di collegamento tra i due centri abitati.

La strada permette, oltre ad un rapido collegamento di alcuni centri, anche una necessaria via di esodo e per emergenze. Il tratto di strada insiste per circa 1,7 ml. sul Comune di Pompeiana e per circa 1,5 Km. su quello di Castellaro. Si tratta di lavori fondamentali, visto che la carreggiata presenta molti tratti sconnessi e scoscesi anche a seguito di movimenti del terreno sottostante e per i quali vengono introdotti correttivi, ed è in buona parte priva di opere di sicurezza a valle (guard rail) ed opere di presidio a monte (muri e barriere paramassi).

Sono praticamente inesistenti le opere di regimentazione idraulica, con problemi gravi in caso di piogge. Le opere di miglioramento della strada ammontano a 481mila euro, che prevede anche una serie di lavori per l’illuminazione.