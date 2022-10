Ventimiglia: è morto lo storico commerciante Roberto Ramella, il ricordo della Confesercenti locale

E’ morto Roberto Ramella, storico commerciante di via Chiappori già in pensione, dopo una vita passata in negozio al fianco della sua amata moglie.

“Ci uniamo al dolore che ha colpito la famiglia – evidenzia la Confesercenti - Roberto è stato anche un grande dirigente di Confesercenti, un punto di riferimento per molti colleghi per oltre 40 anni. Roberto era un uomo cordiale, simpatico, sempre disponibile, sempre allegro, un grande padre di famiglia, un grande lavoratore”.

Il direttivo cittadino di Confesercenti, la direzione provinciale, esprimono il proprio dolore per questa grave scomparsa: “Ci permettiamo un ultimo sorriso, quello identificativo di Roberto, leggero ma sincero, moderato e mai eccessivo. Vola in alto amico nostro, Confesercenti ti ricorderà per sempre”.