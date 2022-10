Ventimiglia: incendio di un capanno nella zona di Porra, intervento dei Vigili del Fuoco e rogo spento (Foto)

Incendio di un capanno adibito a ricovero attrezzi in via De Amicis in località Porra a Ventimiglia. Le fiamme si sono sviluppate a causa del rogo accesso per bruciare del verde e si sono poi propagate al magazzino.

Qualche momento di paura si è vissuto perché, nella zona sono presenti alcune bombole di Gpl e per il vicino ristorante. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Ventimiglia e Sanremo, che hanno spento l’incendio e bonificato la zona in circa due ore e con l'ausilio di un paio di autobotti.

Dall’incendio si è levata una alta coltre di fumo e, per alcuni minuti è stata chiusa la strada per consentire i soccorsi. Per fortuna non si registrano feriti o persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per gli accertamenti del caso. Inizialmente si è provveduto alla chiusura della viabilità con conseguenze alla circolazione.

(Foto di Marco Conte e Anna Maria Bedin)