Coronavirus: oggi numeri in deciso aumento sia in Liguria che in provincia, tasso di positività stazionario

Sono 1.590 oggi i nuovi positivi al Covid in Liguria, dei quali 225 provincia di Imperia, 300 a Savona, 794 a Genova e 271 a Spezia.

I numeri sono in deciso rialzo rispetto ai giorni scorsi ma, di fatto, il tasso di positività è stazionario. Sono stati infatti moltissimi i tamponi eseguiti: 8.379, dei quali 1.265 molecolari e 7.114 antigenici, per un tasso di positività pari al 18,97%, in linea con quello di ieri.

In aumento il numero dei ricoverati nella nostra provincia: sono 19, due in più di ieri ma, con un paziente in terapia intensiva. Anche su scala regionale i ricoveri sono in aumento, 140 ovvero 2 in più di ieri con 6 di questi in terapia intensiva.

Oggi registriamo due morti, entrambi nel Levante ligure mentre oggi cala lievemente il dato delle persone in isolamento domiciliare, arrivando a 7.264, 67 in meno rispetto a ieri.

Sotto il bollettino odierno e il dato delle vaccinazioni