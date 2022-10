Ventimiglia: rimozione auto dal Roya, interrogazione di Ioculano. Giampedrone "Manca la documentazione dal Comune"

Il Consigliere regionale di opposizione, Enrico Ioculano (Pd-Articolo Uno), ha presentato oggi un’interrogazione, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto alla giunta quando verrà accolta l’istanza presentata dal Comune di Ventimiglia l’8 settembre scorso per ottenere l’autorizzazione idraulica alla rimozione delle vetture presenti nell’alveo del fiume.

Il consigliere (che è anche ex Sindaco della città di confine) ha rilevato che, in seguito agli eventi alluvionali che hanno colpito la zona nell’ottobre 2020, diverse carcasse di automobili sono finite nel letto del Roya. L’assessore alla protezione civile Giacomo Giampedrone ha spiegato che il Comune non ha ancora inviato agli uffici regionali la documentazione integrativa, richiesta il 19 settembre scorso, per procedere con l’autorizzazione e ha assicurato che, una volta ottenuto il materiale, sarà possibile rilasciare il nulla osta in due giorni lavorativi.