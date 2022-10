Sabato 15 ottobre, a Ventimiglia, in via Aprosio, alle ore 18, si terrà una manifestazione di supporto alle donne iraniane. L'iniziativa è organizzata da Alternativa Intemelia, Scuola di Pace, Zonta Club, Gruppo Penelope e Noi4You. Durante la manifestazione chi vorrà potrà tagliarsi una ciocca di capelli da inserire in un contenitore che in seguito verrà spedito all'ambasciata iraniana.