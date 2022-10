Taggia: il Comune rinnova la comunicazione istituzionale: torna il giornalino mensile 'InformaTaggia'

Con l'intento di essere sempre più vicini ai cittadini, in un’ottica di trasparenza e chiarezza, l’amministrazione comunale di Taggia ha deciso di rinnovare la comunicazione istituzionale. Due le principali novità partendo proprio dalla ripresa del giornalino mensile ‘InformaTaggia’.

“Abbiamo ritenuto utile – spiega il sindaco Mario Conio – riprendere il servizio. L’obiettivo è quello di dare un mezzo in più ai nostri cittadini per rimanere informati costantemente sulle attività del Comune, sulle iniziative dell’amministrazione e sui servizi erogati.”

‘InformaTaggia’ torna in una veste rinnovata sia dal punto di vista grafico sia dei contenuti. Ogni primo mercoledì del mese il giornalino sarà disponibile sul sito del Comune, www.comune.taggia.im.it, e sui canali social istituzionali. Conterrà le notizie principali e riassumerà l’attività amministrativa delle settimane precedenti. Inoltre, le ultime pagine saranno dedicate alle informazioni utili: dal calendario della raccolta differenziata, ai vari servizi erogati dal Comune; dagli orari dei bus e dei treni, alle farmacie di turno per il mese corrente.

“Abbiamo voluto dargli una nuova veste, più al passo coi tempi. Speriamo sia un’iniziativa apprezzata,” conclude il sindaco. Il numero di ottobre 2022 è già disponibile QUI o al seguente link: www.comune.taggia.im.it/attachments/article/0/InformaTaggia-4-ottobre-2022_compressed (3).pdf

Nuove grafiche per i social e la comunicazione digitale

La seconda novità è l’introduzione di un nuovo simbolo che sarà dedicato alla comunicazione digitale, soprattutto per quanto riguarda i social media. La grafica è stata declinata per i vari settori e le deleghe, e coniuga la storia e la tradizione con l’innovazione. Tramite un nuovo elemento grafico distintivo, moderno ma al tempo stesso ancorato fedelmente al passato e all’identità di Taggia, si vuole creare una comunicazione organica, di facile individuazione e comprensione.

Gli archi presenti nel nuovo simbolo, rappresentano infatti il Ponte Romanico di Taggia. Sul primo, giallo e rosso, svetta l’edicola votiva presente sul ponte stesso; il secondo, verde, rappresenta l’oliva taggiasca; il terzo simboleggia il fiume Argentina e allo stesso tempo le onde del mare. Ad ogni settore è stato accostato un colore. In questo modo la comunicazione digitale sarà ben caratterizzata e delineata dando subito riferimenti visivi sull’argomento e il tema trattato.

“Il simbolo – spiega il sindaco Mario Conio – non sostituirà in alcun modo lo stemma del Comune. Vuole solo essere un modo per rinnovare la comunicazione sui social rendendo, allo stesso tempo, più fruibili le notizie ai nostri utenti e cittadini”.