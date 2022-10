Pulizia dei torrenti a Sanremo: i residenti di strada Tasciaire “Lavoro svolto a metà”, il Comune “Intervento ancora da terminare” (foto)

“Con una raccolta firme abbiamo richiesto la pulizia in profondità del torrente San Francesco nella zona di strada Tasciaire. A oggi sono venuti a pulire solo il letto del torrente, ma il resto dei roveti e dei canneti non si toccano perché non è di loro competenza e non hanno fondi”.



I residenti di strada Tasciaire sono preoccupati per le condizioni dei rio San Francesco a ridosso delle piogge autunnali, quando si suppone che il torrente debba sopportare ingenti quantità di acqua e, quindi, essere libero dalla vegetazione che potrebbe ostruire il naturale deflusso.

Il Comune di recente è intervenuto in zona secondo il piano predisposto per la pulizia dei corsi d’acqua cittadini, ma il lavoro sembra non aver soddisfatto gli abitanti. “Venerdì hanno lavorato sue ore e mezza e oggi altre due ore e mezza - scrivono alla nostra redazione - per loro è sufficiente così e non vanno dove è più necessario. Il Comune potrebbe sbilanciarsi con qualche centinaio di euro in più per la pulizia in profondità?”.

Interpellato in merito il Comune di Sanremo fa sapere di essere al corrente della situazione di aver predisposto ulteriori interventi proprio in questi giorni. Per ora è stata eliminata e sminuzzata la vegetazione presente nel greto del fiume ma è palese la necessità di un intervento anche per tutto il ‘verde’ rimasto ai lati e che potrebbe rappresentare un pericolo in caso di piena.