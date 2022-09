Sanremo: piogge in arrivo, Comune al lavoro per la pulizia di torrenti, tombini e griglie

Nel weekend sono attese le prime abbondanti piogge autunnali e torna alta l’attenzione sui nostri torrenti. Il Comune di Sanremo sta intervenendo in queste ore su tutti i corsi d’acqua a partire dal rio San Bernardo e dal torrente San Francesco per un investimento complessivo di 100 mila euro che permetterà di eliminare la vegetazione potenzialmente pericolosa in caso di piena. L’intervento sarà concluso nel minor tempo possibile.

In contemporanea il personale di Amaie Energia sta ultimando un massiccio lavoro per liberare tutti i tombini e le griglie che nei mesi scorsi si sono riempiti di foglie e detriti. In totale nelle scorse settimane ne sono stati puliti oltre 1.500.

Già in estate il sindaco Alberto Biancheri si era mosso in prima persona per sollecitare Amaie Energia nel portare a compimento il programma di pulizie che si sta ultimando proprio in questi giorni.