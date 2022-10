Il compositore di Taggia Marco Reghezza 'firma' il brano “Thoughts” per Antonella Bini

Di imminente uscita il quarto CD, da giugno ad oggi, che presenta musica del compositore di Taggia, Marco Reghezza. Dall'Italia con la "Ema Vinci" alla "Spona Classic" di Zagabria, dall'incisione per la "Steirischer TonkunstlerBund" (Graz, Austria) all'ultimo prodotto dalla “Zeitklang Musikproduktion” di Hannover.

L'uscita del nuovo CD “Illuminanz” presenta il brano “Thoughts” di Reghezza (premiato al concorso Internazionale “Counterpoint” di New York, 2010), insieme ad altri pezzi di affermati compositori: Bernfried Proeve, Simone Fontanelli, Gerard Pape, Fausto Romitelli, Nicolas Bacri, Art-Oliver Simon. E' la talentuosa Antonella Bini ad eseguire tutti i brani del CD mostrando le tecniche più avanzate del flauto, ottavino e flauto basso, giungendo fino ad interagire con strumenti tecnologici durante la performance.

Il direttore della “Zeitklang Musikproduktion” ha definito il lavoro il “migliore CD mai prodotto dalla loro casa editrice musicale”. Non a caso l'uscita della raccolta ha attirato l'attenzione di autorevoli critici italiani ed emittenti locali e nazionali che han contattato Antonella Bini e Marco Reghezza per eventuali future presentazioni in diretta radiofonica. Reghezza, direttore della OpenOrchestra, è docente di Teoria, Analisi e Composizione presso il Liceo Musicale “Bruno” di Albenga.