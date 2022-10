Si apre l'annata 2022/2023 del Lions Club Bordighera Capo Nero Host

Mercoledì 28 settembre si è svolta la tradizionale cerimonia di apertura dell’annata lionistica 2022/2023 del Lions Club Bordighera Capo Nero Host, presso il ristorante Chez Louis.

Il presidente Augusto Berro, alla presenza di soci ed ospiti, nel suo discorso di apertura ha ricordato l’importanza di quanto ha già fatto il club negli anni precedenti, sia sul piano sanitario che su quello socio economico specificando che durante il suo mandato cercherà, con l'aiuto di tutti i soci, di ottenere gli stessi risultati.

Berro nel ringraziare il past president Marco Zagni gli ha consegnato un diploma di apprezzamento da parte del ex governatore Pier Franco Marrandino per gli ottimi risultati ottenuti durante il suo mandato da presidente.

Zagni, ringraziando, ha precisato che “il merito va sopratutto a tutti i soci del club sottolineando che la coesione é molto importante e noi come club ci distinguiamo per quello”.

“Quello del Lions Club Bordighera Capo Nero Host - ha sottolineato Berro - sarà un anno all’insegna delle azioni al servizio della comunità”.

I services più importanti che sono stati proposti per questa annata lionistica sono lo screening del glaucoma in programma il 6 novembre a Bordighera, il progetto Martina per la prevenzione oncologica dei ragazzi, la piantumazione di nuovi alberi, la raccolta occhiali usati, il club inoltre collaborerà ancora con il Banco Alimentare per il service dei pacchi alimentari ed infine un service che è già stato effettuato riscontrando un notevole successo è stata la visita guidata alle antiche mura di Bordighera Alta svoltasi il 17 settembre scorso dove tutto il ricavato è stato donato alla banca degli occhi di Genova.

Durante la serata sono stati raccolti circa 500 euro da destinare alle popolazioni delle Marche colpite dalla recente alluvione.