Sanremo: domani all'Ariston convegno organizzato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia

Si svolge domani, dalle 9 alle 17 al Teatro Ariston di Sanremo, un convegno organizzato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia, sul tema ‘Il ruolo del fatto umano nei sistemi socio-sanitari complessi’. L’appuntamento vede il patrocinio dell’Asl 1, della Regione, Provincia e comune di Sanremo oltre che di FnomCeo e FromCeo Liguria.

Il programma prevede, dopo la registrazione dei partecipanti, i saluti istituzionali e l’introduzione al corso l’intervento di Gabriele de Tonetti su ‘La formazione per promuovere la sicurezza in sanità’. Successivamente sarà la volta di Fabio Albano su ‘La consapevolezza situazionale in sala operatoria’ e di Fabio Cuzzocrea su ‘L’autocontrollo nelle situazioni di emergenza. Al termine della mattinata toccherà ad Antonio Chialastri su ‘Aviazione e medicina: professioni a confronto’ e, quindi, una discussione interattiva su casi di emergenza.

Dopo la pausa pranzo, alle 14.30, Andrea Gianelli Castiglione parlerà di ‘Il lavoro in rete: donazioni e trapianto organi - la rete nazionale trapianti’. Quindi Fabrizio Bracco su ‘Errore umano: causa o effetto di criticità? Dalla cultura della colpa alla cultura della responsabilità’ e Alessandro Bonsignore su ‘Imparare dai propri errori: l’opportunità di un’analisi condivisa del contenzioso’. La chiusura dei lavori è prevista per le 17.