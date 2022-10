Nautica: Amer Steel 41 m Explorer presentato al Monaco Yacht Show

L'Amer 41 Explorer Yacht, è stato commissionato all'inizio dell'anno con consegna prevista per l'inizio del 2025, ed è destinato a imporsi sul mercato internazionale.

Sarà caratterizzato da uno scafo innovativo per forma e tecnologia con un nuovo avanzato sistema di propulsione in grado di ridurre significativamente consumi ed emissioni, garantendo al contempo silenziosità e comfort a bordo.

È inoltre dotato di un nuovo sistema evolutivo per il varo e il recupero dei tender in modo rapido e sicuro.

Il broker Morillo ha commentato positivamente le prestazioni ed il basso pescaggio.