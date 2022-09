Le nostre prigioni: viaggio del Tg3 ligure nelle carceri liguri, le telecamere anche a Imperia e Sanremo

Per la prima volta le telecamere della Tgr Liguria entrano nelle sei carceri della regione, documentando come vivono le persone detenute, raccontando le storie di chi è stato condannato e di chi dietro le sbarre lavora, dagli agenti della polizia penitenziaria, ai volontari, gli educatori, i medici, i direttori degli istituti.

Un viaggio in dieci puntate. Le prime cinque saranno trasmesse da lunedì prossimo alle 7.30 in Buongiorno Regione e nel tg delle 14. L’inchiesta, coordinata dal caporedattore Luca Ponzi, è realizzata da Mariangela Bisanti con le riprese di Graziano Notaro, parte da Marassi, il più grande carcere ligure con 700 detenuti: dal sovraffollamento fino ai racconti di chi ha problemi di tossicodipendenza, che coinvolgono una persona su due. La difficile convivenza dei reclusi con disturbi psichiatrici. In questa realtà non mancano però gli sforzi per organizzare le attività di recupero. Giorgio e Lino raccontano poi la loro vita oltre le sbarre, rinunciando anche all’ora d’aria, che talvolta – dicono alcuni – rischia di diventare scuola di crimine.

Da Genova la Tgr andrà poi a Chiavari, la più piccola casa di reclusione della Liguria, poi a Pontedecimo, Sanremo, Imperia e la Spezia, anche qui storie di detenuti, fame di spazi e progetti per riabilitare chi, pagando gli errori, vuole ricostruirsi una vita.