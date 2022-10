Imperia: la prossima settimana al 'Viesseux' docenti da Norvegia, Spagna e Grecia per l'Erasmus

Dal 4 al 7 ottobre prossimi il Liceo Vieusseux ospiterà docenti provenienti da Norvegia, Spagna e Grecia nell’ambito del progetto Erasmus+ ‘EL.MO.’ su tematiche tecnologico-ambientali, per la terza mobilità prevista.

I lavori riguarderanno la didattica e la sensibilizzazione sui valori di tutela ambientale, svolte anche con l’ausilio delle moderne tecnologie. Lingua veicolare sarà l’inglese. L’iniziativa rientra nel quadro delle relazioni internazionali sviluppate presso il Liceo e va ad aggiungersi agli altri due progetti Erasmus in corso, intitolati ‘Cultural heritage’ e ‘Volunteers for hope’.

L’Europa dei progetti Erasmus permette a migliaia di scuole, insegnanti, ragazzi, di conoscersi, intessere relazioni, scambiare esperienze scolastiche e di vita. E’ un’Europa fatta di interessi culturali ed umani condivisi, che considera le scuole come luoghi privilegiati per lo studio, la riflessione e il confronto, sempre in grado di valorizzare, nella relazione con gli altri, i punti di incontro e i momenti di reciproco arricchimento.

I progetti Erasmus, basati sulla collaborazione organizzativa e didattica tra scuole di vari Paesi, rappresentano nella formazione dei ragazzi qualcosa di diverso rispetto ai tradizionali viaggi di istruzione, essendo una moderna opportunità di verifica di quello spirito di conoscenza curioso e tollerante che un tempo doveva animare le antiche figure dei clerici vagantes.