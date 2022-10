Diano Marina, Gestioni Municipali risponde ai consiglieri Parrella e Cavalleri: “In GM solo persone che operano con professionalità e con cognizione di causa”

La Gestioni Municipali SpA risponde alle dichiarazioni dei consiglieri comunali Francesco Parrella e Micaela Cavalleri.

“Ringraziamo i consiglieri comunali Francesco Parrella e Micaela Cavalleri per l'interesse che hanno nei confronti delle attività della Gestioni Municipali SpA e del verde pubblico di Diano Marina e vogliamo rassicurarli sul fatto che non solo tutto viene svolto nel rispetto delle Leggi, ma anche con rigorosa attenzione alla spesa complessiva e alla qualità del servizio - dichiarano dalla GM - volentieri rispondiamo direttamente alle loro richieste. Lo avremmo fatto di persona se avessero chiesto un incontro, come avvenuto con il Consigliere Marcello Bellacicco e come accade quasi giornalmente con il Sindaco e con l'Assessore competente. Usando i loro stessi mezzi, lo facciamo pubblicando questa nota. Le potature del verde pubblico di Diano Marina sono programmate con un anno di anticipo e quella del parco giochi di via Campodonico non ha fatto eccezione. Il fatto che nei giorni scorsi si sia strappato un ramo di eucalipto a causa del forte vento (nella stessa giornata, per lo stesso motivo, era stato vietato l'accesso a un tratto di passeggiata), cosa che la Polizia locale ha prontamente rilevato e segnalato, non ha minimamente modificato il nostro programma di interventi. Il manutentore del verde è la figura fondamentale, è un agrotecnico diplomato, con tutte le qualità e le caratteristiche necessarie per poter svolgere questo compito. Senza questa figura non potremmo svolgere l'attività. Il manutentore del verde è assunto a tempo pieno in GM, così come tutto il personale. Tutti in GM sono stati assunti con regolare procedura concorsuale, ognuno per i vari livelli. Inoltre, come tutte le aziende che fanno questo mestiere e come tutte le aziende agricole, abbiamo stabilito un rapporto di consulenza con un esperto agronomo esterno, iscritto all'Albo, che ci consente, ogni volta che abbiamo una necesità o una criticità di avere un parere, un confronto. È anche l'unica figura titolata per poter periziare le alberature e stabilire eventuali tagli e trattamenti. Il tutto con un costo per GM veramente irrisorio. In tutti i casi, si tratta di persone che operano con professionalità e con cognizione di causa, avendo ben chiaro ciò che stanno facendo e per quale azienda stanno lavorando. Riteniamo che nessuno possa arrogarsi il diritto di maltrattare la loro professionalità, senza conoscere minimamente la materia di cui si sta parlando”.