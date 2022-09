Pigna celebra la festa patronale di San Michele con la tradizionale fiera e la serata gastronomica e danzante

Pigna, oggi, celebra la Festa patronale di San Michele con la tradizionale fiera.

In mattinata, alle 11, invece, si terrà la santa messa solenne nella chiesa parrocchiale. I festeggiamenti continueranno poi con un pomeriggio musicale grazie all'esibizione della banda musicale L’Alpina di Pigna.

Infine, alle 20, nella tensostruttura del campo sportivo si terrà una serata gastronomica e danzante. Si potranno gustare prelibati piatti locali come i ravioli, capra e fagioli e l’arrosto di tacchinella ascoltando musica dal vivo e danzando con l’orchestra ‘Cristian e la Luna Nueva’.

La chiesa di San Michele Arcangelo è il più importante e maestoso edificio religioso di Pigna ed è la sede della parrocchia omonima del vicariato di Bordighera e Valle Nervia della Diocesi di Ventimiglia-San Remo. Edificata nel XIII secolo, è definita tra le opere più significative e importanti del tardo Medioevo della Liguria intemelia. L'edificio è stato ampliato nel XVI secolo conservandone lo stile gotico. La facciata si presenta con un pregiato rosone del 1450 in marmo bianco costituito da dodici piccole colonne ad opera dello scultore Giovanni Gaggini da Bissone, mentre la facciata è di Giorgio de Lancia. L'interno è costituito da tre navate divise da due file di colonne circolari ed ottagonali. Dietro l'altare maggiore è collocato il celebre polittico del pittore Giovanni Canavesio del 1500 comprendente trentasei scomparti incorniciati da una struttura in legno dorato in stile rinascimentale. Il dipinto, alto quattro metri e mezzo, è considerato il più grande del ponente ligure.