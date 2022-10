Imperia: sabato 8 ottobre la presentazione del libro “Caramagna Ligure dal 1850 al 1950 vista da un Abitaisso” di Sergio Cecchinel

In occasione del 99° anno di fondazione della Città di Imperia, nel borgo di Caramagna si terrà la presentazione della raccolta di dati storici e storie di paese “Caramagna Ligure dal 1850 al 1950 vista da un Abitaisso” di Sergio Cecchinel.

In dieci mesi di ricerca e con il contributo di molti studiosi, Sergio Cecchinel ha voluto sintetizzare la storia dell'ex Comune di Caramagna Ligure, partendo dalle origini dell'alto medioevo e focalizzando la ricerca al periodo che va dopo l'Unità d'Italia agli anni '50 del secolo scorso.

All'evento, organizzato con il patrocinio del Comune di Imperia, sarà presente anche una delegazione di 'parenti' di Caramagna Piemonte.

Appuntamento nel cortile della scuola elementare di Caramagna in via Caramagna 170 sabato 8 ottobre alle 18. Seguirà rinfresco. Ai partecipanti verrà offerta una copia del libro.