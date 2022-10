Sanremo: terminate ieri 15 piantumazioni di nuovi alberi in via Nino Bixio dove erano stati tolti i pini (Foto)

Sono terminati ieri i lavori dell’azienda ‘Il giardiniere’ per la riqualifica del verde in via Nino Bixio a Sanremo. Sono stati piantati 12 tigli e 3 jacaranda al posto dei pini fatiscenti che erano stato precedentemente rimossi.

Il lavoro è propedeutico alla sistemazione del marciapiede della via, uno dei più malconci tra le vie del centro. Negli anni le radici dei pini, hanno infatti sollevato la pavimentazione rendendo a dir poco pericoloso camminare in zona.

Il progetto prevede la sistemazione e la messa in sicurezza del marciapiede. Un lavoro condiviso tra gli uffici Lavori Pubblici e Verde Pubblico per restituire alla città un passaggio sicuro e un polmone verde in centro dopo gli abbattimenti necessari negli anni scorsi.