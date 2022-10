Imperia: da lunedì prossimo la Biblioteca dell'Università riapre a pieno regime, orari e modalità

A partire da lunedì 3 ottobre, la Biblioteca del Polo Universitario di Imperia riaprirà a pieno regime.

L’orario è il seguente: lunedì/giovedì, 9:00-18:00; venerdì: 9:00-17:00.

Poiché i corsi di laurea in Giurisprudenza e SLIPA (Servizi Legali per l’Impresa e la Pubblica Amministrazione) sono iniziati da pochi giorni, mentre il corso di laurea in Scienze del Turismo: Impresa, Cultura, Impresa e territorio inizia esattamente il 3 ottobre, l’occasione è perfetta per far conoscere, soprattutto alle matricole, l’eccellenza che questa Biblioteca rappresenta.

Un’eccellenza in più ambiti: intanto, il ricchissimo patrimonio librario (progressivamente arricchito da alcune significative donazioni), che copre il campo giuridico, economico, storico, artistico, turistico, letterario, filosofico.

Poi, l’ampiezza e la luminosità dei luoghi, ideali per la lettura, lo studio, la ricerca.

Poi, ancora, la possibilità, con l’aiuto delle bibliotecarie, di consultare le banche dati, richiedere volumi in prestito, effettuare una ricerca.

La Biblioteca è aperta non solo agli studenti, ma a tutto il pubblico interessato. E può essere un pubblico molto vario: ci sarà l’avvocato che ha bisogno di un testo specifico; ci sarà il solerte condomino che voglia venire a capo da solo di un qualche problema che lo angustia; ma ci sarà anche la persona interessata a un catalogo di arte o a un’opera letteraria; o, più semplicemente, la persona (e, anzi, si spera che di persone così ce ne possano essere molte) che dedichi qualche ora del suo tempo per camminare accanto ai molti scaffali per imbattersi in quel libro che non conosceva prima, ma che grazie alla Biblioteca ha scoperto.

Tutte queste richieste, o anche semplici curiosità, potranno essere egregiamente soddisfatte.

Anzi, la Biblioteca sarà ben lieta se potrà accrescere l’affluenza, presentandosi appunto non solo come biblioteca universitaria, ma anche come ‘biblioteca di prossimità’, a beneficio dell’intera comunità.

Naturalmente, poiché la Biblioteca del Polo di Imperia è, e resta, una biblioteca universitaria, e non è una biblioteca civica, se la consultazione è aperta a tutte le persone, il prestito è riservato agli iscritti ai vari corsi di laurea offerti dal Polo e dall’Ateneo Genovese.

Ma questa è anche un’ottima occasione per incentivare persone che lavorano, o che sono in pensione, a iscriversi a uno dei tre corsi di laurea che il Polo imperiese attualmente offre: Laurea Magistrale in Giurisprudenza, 5 anni; Laurea in Servizi Legali per l’Impresa e la Pubblica Amministrazione, 3 anni: è senza dubbio il corso di laurea consigliato per chi lavora, ma che voglia ad esempio progredire nella propria carriera, affrontando concorsi interni; Laurea in Scienze del Turismo: Impresa, Cultura e Territorio.

Per informazioni: http://www.imperia.unige.it/; https://campus-imperia.unige.it/biblioteca