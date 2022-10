Bordighera: dalla settima variazione di bilancio oltre un milione di euro per urbanistica, igiene pubblica, viabilità e sport

“Oltre un milione di investimenti per urbanistica, igiene pubblica, viabilità, sport e in arrivo fondi PNRR: questo è l’impegno a tutto campo dell’Amministrazione di Bordighera nella settima variazione al bilancio di previsione 2022/2023/2024, che sarà presentata mercoledì prossimo in commissione consiliare per gli Affari Generali e la Programmazione”.



Con queste parole il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito commenta la settima variazione di bilancio che va a interessare diversi aspetti della vita amministrativa.

Urbanistica e patrimonio immobiliare: riqualificazione dei camminamenti del Paese Alto (€ 40.000), per proseguire nell’attività di valorizzazione del borgo intrapresa da alcuni anni con la collaborazione delle associazioni e degli operatori commerciali; riqualificazione ed adeguamento dell’edificio di piazza del Popolo - ex ufficio tecnico (€ 50.000), che diventerà la sede del fondo Vian, preziosa raccolta di volumi donata alla Biblioteca Civica dalla moglie dello scomparso studioso Cesco Vian, noto ispanista, traduttore e docente universitario; riqualificazione di piazza Bengasi (€ 90.000), con l’obiettivo di valorizzare il tratto di via Vittorio Emanuele che va dalla chiesa di Terrasanta in direzione Sanremo; realizzazione dell’impianto di condizionamento dell’ex Chiesa Anglicana, in continuità con tutto quanto è già stato fatto per ottimizzarne la funzione di spazio espositivo e d’incontro; incarico di aggiornamento del P.U.C.

Viabilità e sicurezza: potenziamento del piano asfalti già avviato (ulteriori € 100.000); allargamento di via Sapergo (€ 112.000); progettazione della nuova rotatoria in Arziglia, con l’obiettivo di diminuire la velocità di transito dei veicoli; potenziamento dell’illuminazione pubblica (€ 25.000); acquisto di una torre faro per implementare la dotazione della Protezione Civile (€ 10.000)

Igiene pubblica: realizzazione di due nuove isole di conferimento nella zona delle Due Strade e nei pressi del Garden Shop (€ 90.000), analoghe a quelle già create in altre aree del territorio comunale; acquisto di nuovi cestini per la raccolta rifiuti(€ 45.000)

Sport: realizzazione dell’area fitness presso i giardini Lowe, per consentire la pratica dell’attività a più fasce d’età, in modo gratuito – a breve inizieranno i lavori anche per analoga area attrezzata sul lungomare nei pressi del “Trocadero”