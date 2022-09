Villaregia Air Show: domenica a Santo Stefano al Mare lungomare chiuso fin dal mattino

Sono previste circa 30mila persone per il Villaregia Air Show in programma domenica pomeriggio e per accogliere tutti i Comuni di Santo Stefano al Mare e Riva Ligure si preparano a varare importanti modifiche alla viabilità.

Sul territorio sanstevese per il 2 ottobre 2022 dal mattino fino al termine dell'esodo delle persone sarà disposto il divieto di sosta a partire dalle ore 8 e il divieto di transito a partire dalle ore 11, sul lungomare compreso tra Piazza Baden Powel (a levante) ed il confine con il Comune di Riva Ligure (a ponente) (Piazza Baden Powel — L.mare Gerolamo —L.Mare C. Colombo). Saranno esclusi il tratto di lungomare C. Colombo compreso tra la rotonda all'intersezione con Via Cardinale Meglia ed il porticciolo a ponente, per i soli mezzi autorizzati o titolari di CUDE che non potranno poi lasciare l'area fino a completo esodo degli spettatori.

Discorso analogo per via Cardinale Meglia, che verrà chiusa al transito e diventerà a senso unico con direzione ponente levante verso Via Terzorio Inferiore dalle ore 11.00 fino a fine manifestazione comprensivo dell'esodo degli spettatori, per i residenti, titolari di posto auto privato o condominiale, che volessero lasciare le proprie abitazioni.

Inoltre sarà istituito il senso unico con direzione ponente levante in Via Capitano D'Albertis dalle ore 11.00 a fine manifestazione. Scatterà il divieto di transito in Via G. Cozzi fatta eccezione veicoli transitanti con direzione mare/monte verso l'Aurelia e veicoli diretti al Porto Marina degli Aregai o al solettone soprastante lo stesso, per veicoli con massa inferiore a 35 quintali, fino ad esaurimento posti auto.