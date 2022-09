Sanremo: indagati 3 stranieri per furto ad un esercizio commerciale, tunisino espulso e accompagnato alla frontiera

Tre stranieri, dopo essere stati sorpresi da un vigilante mentre stavano consumando alcuni alimenti all’interno di un supermercato di Bussana, hanno tentato di darsi alla fuga strattonando il malcapitato. Subito accorsi sul posto il personale della squadra volante è riuscito bloccare due di loro mentre il terzo è stato intercettato in un secondo momento in Corso Trento e Trieste, nascosto tra un’intercapedine e il retro di una cabina. Gli agenti, nonostante un atteggiamento minaccioso, sono riusciti a fermarlo sotto la minaccia del ‘taser’. A quel punto lo straniero si è bloccato lasciandosi prendere.

I tre sono stati quindi indagati in stato di libertà per il furto commesso in concorso e uno dei tre, di nazionalità tunisina, con diversi pregiudizi di polizia, è risultato irregolare sul territorio nazionale. Per tale motivo il Questore di Imperia Felice Peritore ne ha disposto l’accompagnamento al Centro di Permanenza per il rimpatrio di Torino per l’espulsione dal territorio nazionale.