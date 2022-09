Anche l'unità cinofila dei Vigili del Fuoco di Imperia nelle ricerche di un uomo scomparso a Savona (Foto)

E’ presente anche l’unità cinofila dei Vigili del Fuoco di Imperia, con il cane ‘Happy’, alle ricerche di un giovane che è scomparso da ieri a mezzogiorno a Savona.

Il giovane ha lasciato il proprio luogo di lavoro senza lasciare indicazioni e facendo quindi perdere le sue tracce. A lanciare l'allarme è stato il padre, in forte preoccupazione. Si è quindi attivata l'intera macchina dei soccorsi con Forze dell'ordine, i Vigili del fuoco e sanitari che hanno trovato poi l'auto dell'uomo parcheggiata in Corso Cristoforo Colombo a lato della piscina Zanelli e al suo interno il suo cellulare.

Le ricerche sono svolte anche da carabinieri, polizia locale, Soccorso Alpino e Speleologico, squadre di protezione civile in arrivo da Savona, Quiliano e Albisola e le unità cinofile della Croce Bianca di Spotorno e dei Lupi di Albisola. In azione anche una motovedetta per le ricerche in mare e l'elicottero della guardia costiera che sta setacciando la costa a Savona e nei comuni limitrofi.

Presenti anche i sommozzatori per scandagliare anche il mare, proseguono.