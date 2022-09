Sanremo: venerdì al 'Colombo' di Sanremo incontro degli studenti con il regista Bèl Batthyany

Venerdì prossimo, dalle 11 alle 13, nell’Aula Magna dell’ Istituto Colombo di Sanremo le classi quinte 5 AFM 5 SIA, 5 LSA, 5 ITAI avranno l’ occasione di partecipare a una lezione dalla doppia valenza perché in lingua italiana e in lingua inglese con il regista e sceneggiatore di Zurigo, Béla Batthyany, erede di una delle dinastie ungheresi più antiche d’Europa, conosce sei lingue, è autore della rinomata serie tv svizzera 'Wilder' e regista di molti documentari e serie tv di successo.

Si è laureato in Psicologia e Scienze Cinematografiche all’ Università di Zurigo e a Parigi ha studiato studi Cinematografici all’ Ecole Supérieure des Etudes Cinématographiques e assistente di Regia presso la Eje To Eje Production Company per la pubblicità, ha condotto la regia di molti documentari e serie tv di successo per la televisione svizzera e il suo documentario “ Ketten im Kopf” è stato nominato per il Marler Television Prize For Human Right . Ha prodotto e curato la sceneggiatura per sei stagioni della serie tv poliziesca “Wilder” con protagonista Rosa Wilder con una suspence sempre molto alta. Le classi quinte del Colombo avranno la possibilità di vedere la prima puntata in lingua italiana della serie e dialogare in inglese con il regista sui segreti di una serie TV di così grande successo che, per sei anni, ha tenuto incollati allo schermo moltissimi telespettatori.