Elezioni politiche, Desiree Negri commenta il risultato locale di Azione: “Sul livello dei sondaggi anche se si sperava in qualcosa di più”

Risultato in linea con il trend nazionale per Azione, partito alla sua prima esperienza elettorale che in zona ha goduto dell’endorsement del sindaco di Sanremo Alberto Biancheri a pochi giorni dal voto.



Dopo la notte elettorale è il momento delle analisi e Desiree Negri, candidata alla Camera per Azione nel collegio del Ponente, commenta così il risultato: “Sul piano personale sono molto soddisfatta, vuol dire che ho lavorato bene pur essendo nuova della politica, ho fatto un lavoro per far conoscere me e le idee del partito. Ho avuto un buon riscontro. Come partito eravamo su quel livello nei sondaggi, anche se si sperava qualcosa di più. Va bene così, siamo un partito giovane, una alleanza molto giovane, non ci aspettavamo elezioni così vicine. Abbiamo dovuto lavorare in ricorsa, cosa che gli altri partiti sono abituati a fare. Sul risultato della destra è successo quello che ci si aspettava ed è stato confermato, auguriamo loro buon lavoro”.



Ora è tempo di lavorare sul futuro con l’obiettivo delle elezioni comunali all’orizzonte. “Continueremo a lavorare sul territorio, vedremo quali saranno le vie che prenderà il nostro segretario Carlo Calenda - conclude Desiree Negri - sul locale siamo pronti a nuove sfide”.