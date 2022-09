Imperia: 73enne malato di Alzheimer scomparso da domenica mentre era a Torino, l'appello della moglie

Piero Lorenzo Arnaudo, 73enne nato a Bra ma residente a Imperia con la moglie Gianna Greco, è scomparso dal pomeriggio di domenica.

Ne dà notizia la stessa moglie, che ha presentato denuncia di scomparsa ai Carabinieri del capoluogo piemontese: “Noi abitiamo a Imperia, ma domenica siamo andati a Torino da mia madre. Domenica scorsa, mentre io dormivo mio marito è uscito di casa alle 7,20, probabilmente in stato confusionale. Da via Cibratio 114 Torino si è diretto verso corso Lecce. Lo sto cercando ma, per ora nulla”.

L’uomo scomparso soffre di Alzheimer da circa 2 anni ma non gli è ancora stata riconosciuta l’invalidità civile. Una giovane che vive nel palazzo dove si trova l’abitazione in cui l’uomo e la moglie stavano trascorrendo alcuni giorni dalla madre, ha visto Arnaudo che, in stato confusionale stava uscendo dal portone.

L’uomo indossava, al momento della scomparsa, dei jeans scuri e, forse un giubbotto di pelle marrone. Non ha un telefono cellulare e nemmeno i documenti. E’ alto 1,75, corporatura normale, capelli bianchi, occhi marroni e scuro di carnagione.