Sanremo: Marzia Taruffi ospite del Rotary Club per parlare del legame tra il Casinò e la moda maschile

All'Hotel Paradiso, sede storica del Rotary Club Sanremo, si è svolta la cena conviviale alla quale è stata invitata la Dott.ssa Marzia Taruffi in qualità di relatrice sul tema " il Casinò di Sanremo e la moda maschile". Laureata in Giurisprudenza, Responsabile dell'Ufficio Stampa e Cultura del Casinò di Sanremo, Cavaliere all'Ordine della Repubblica Italiana dal 2009, giornalista, saggista e scrittrice, Marzia Taruffi ha presentato il suo ultimo libro "Festival della Moda Maschile (Il made in Italy veste il mondo)".



"Nel lontano 1952, un anno dopo il primo Festival della canzone italiana, presso il Casinò di Sanremo, la moda maschile sfilò su una passerella di altissima risonanza mediatica, appannaggio esclusivo fino a quel momento del mondo femminile. Sono passati esattamente 70 anni da quel 8/14 settembre 1952. La prestigiosa rivista Arbiter nella persona del Direttore Michelangelo Testa, si occupò di diffondere e pubblicizzare questo evento al quale parteciparono inizialmente pochi stilisti ma che, via via, divenne un serbatoio di creatori di moda provenienti da tutta Italia" - ricordano dal Rotary.



"Da quel palco vennero lanciate sul mercato le tendenze dell'uomo elegante e raffinato, si sperimentarono materiali, fogge e colori sempre innovativi e questo ininterrottamente fino al 1996 quando Milano tolse lo scettro e la manifestazione alla Città dei Fiori. Con la speranza di ricreare iniziative di questa portata nella nostra Città, la Dott.ssa Taruffi ha concluso la sua coinvolgente chiacchierata, salutata da uno scrosciante ed ammirato applauso della platea" - concludono.