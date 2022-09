Elezioni politiche: i primi exit poll danno la coalizione di centrodestra tra il 41 e il 45% con FdI tra il 22 e il 26%

I primi exit poll (Opinio Italia per Rai) dopo la chiusura delle urne alle 23 mostrano la coalizione di centrodestra ampiamente in vantaggio con una forbice tra il 41 e il 45% con Fratelli d’Italia primo partito tra il 22 e il 26%.

La coalizione di centrosinistra è data tra il 25,5 e il 29,5% con il Partito Democratico tra il 17 e il 21%.



Gli exit poll di Opinio Italia per Rai



Centrodestra 41% - 45%

Fratelli d’Italia 22% - 26%

Lega 8,5% - 12,5%

Forza Italia 6% - 8%

Noi Moderati 0,5% - 2,5%

Centrosinistra 25,5% - 29,5%

Partito Democratico 17% - 21%

+ Europa 2,5% - 4,5%

Sinistra Italiana e Verdi 3% - 5%

Impegno Civico 0% - 2%

Movimento 5 Stelle 13,5% - 17,5%

Azione 6,5% - 8,5%

Italexit 0,5% - 2,5%

Unione Popolare 0,5% - 1,5%