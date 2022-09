Sanremo: oggi pomeriggio la cerimonia della nona edizione del premio ‘Casinò di Sanremo Antonio Semeria’ (Foto e Video)

Cerimonia di premiazione, questo pomeriggio per il premio letterario internazionale ‘Casinò di Sanremo Antonio Semeria’ giunto alla nona edizione che, dopo aver consegnato il riconoscimento alla carriera al Prof. Francesco Sabatini, ha decretato i vincitori della sezione Narrativa ed assegnato i ‘Gran Premi’.

Riccardo Nencini con il libro 'Solo' è il vincitore del Premio letterario internazionale 'Casinò di Sanremo Antonio Semeria', secondo classificato Daniela Poggi quindi Franco Mannoni. Il verdetto arriva dalla giuria popolare del Premio che ha votato nel teatro dell’Opera questo pomeriggio 24 settembre.

Riccardo Nencini in 'Solo' ricostruisce in forma romanzesca, con la precisione dello studioso, la passione dell’uomo politico e la creatività dell’intellettuale e narratore, la vita di questo grande eroe italiano: l’infanzia, le prime esperienze politiche, gli amori, le amicizie, la militanza comune con Mussolini nel Partito socialista, e i giorni drammatici della durissima opposizione al Fascismo nascente, opposizione che gli costò la vita. Il risultato è un romanzo di ampio respiro, epico e struggente, che ci restituisce il ritratto emozionante e commosso di una stagione cruciale della nostra storia, e di un uomo coraggioso e solo, come tutti i grandi eroi.

Riccardo Nencini è nato a Barberino di Mugello nel 1959. È autore di diversi saggi e romanzi tra cui Il giallo e il rosa (Premio Selezione Bancarella Sport, Giunti, 1998), L'imperfetto assoluto (finalista al Premio Acqui Storia, Mauro Pagliai editore, 2009), Il fuoco dentro. Oriana e Firenze (Mauro Pagliai editore, 2016), Dopo l'apocalisse. Ipotesi per una rinascita (con Franco Cardini, La Vela, 2020).

«È stata una cerimonia emozionante e partecipata che ha ancora una volta permesso di affrontare temi importanti nel quadro della letteratura e saggistica contemporanea. Ringrazio per questo bel risultato i partecipanti, i nostri giurati e le istituzioni che sostengono la scelta di storia e di cultura che contraddistingue la nostra azienda», questo il commento della dott.sa Barbara Biale, componente del Consiglio di Amministrazione del Casinò di Sanremo.

Tre eccellenze del panorama letterario hanno arricchito l’albo d’onore e la storia del premio. Nella sala dove è passato e passa il bel mondo culturale e dello spettacolo si è riunita la giuria popolare insieme al pubblico, moderata da Mauro Mazza con Carlo Sburlati, Matteo Moraglia, il prof. Francesco De Nicola e Marzia Taruffi. Ospite d’onore il prof. Giuseppe Conte, Premio Semeria alla carriera nel 2021.

Franco Mannoni è stato inserito tra i finalisti come previsto dal regolamento del Premio, dopo l’impossibilità del dott. Mario Bernardi Guardi di presenziare alla cerimonia. I brani scelti tratti dalle opere finaliste sono stati letti da Paolo Germano, attore dell’Emporio del Teatro Bordigotto. Preziosi momenti musicali si sono svolti con il soprano Fiorella Di Luca.

Questi i premiati per la sezione ‘Narrativa Internazionale’:

- Cristina Vezzaro Voland per la traduzione di Wolf Wondratschek ‘Autoritratto con pianoforte russo’

- Emilia Benghi per la traduzione di ‘Tutte le conseguenze’ di Joan Silber

- Daniele Petruccioli per la traduzione di Machado de Assis ‘Memorie postume di Bras Cubas’.

I premi speciali della giuria sono stati assegnati a:

- Menzione della Giuria a Bruno Vallepiano per ‘La donna con la pistola’ (Golem)

- Menzione speciale a Gian Maria Aliberti Gerbotto per ‘Omicidio Al vescovado’

- Menzione a Sonia Serenova per ‘Tinder Box’.

- Segnalazioni a Imseele Salmanaj Leba per ‘Due volte stranieri’ e a Nicola Calathopoulos per ‘Dannati per sempre’

I ‘Trofei’ del ‘Premio Semeria sono andati a:

- Enrico Vanzina, regista,autore, scrittore editorialista del Corriere della Sera e del Messaggero, Premio Casinò di Sanremo 1905 per la Narrativa per l’Opera ‘Diario Notturno’;

- Elena Pontiggia, docente all’accademia Di Brera, saggista, riceverà il Premio Casinò di Sanremo Antonio Semeria Trofeo Regione Liguria per l’opera ‘Storia del Novecento italiano. Poetica e vicende del movimento di Margherita Sarfatti 1920-1932’;

- Mario Baudino, saggista, giornalista de La stampa riceverà il Trofeo alla saggistica per l’opera ‘Il teatro del Letto. Storie notturne tra libri eroi, fantasmi e donne fatali’.

Domenica 9 ottobre alle 16 si terra invece la cerimonia di premiazione della sezione Saggistica con gli altri premi speciali. Due i ‘Gran Trofei’ a Pier Francesco Pingitore e a Marco Follini.

Il premio è intitolato a Antonio Semeria, illustre personalità sanremasca, eccellente professionista, amministratore pubblico, editore, scomparso nel 2011 che nominato presidente del Casinò negli anni ‘80, sostenne la nascita dei Martedì Letterari, come prosecuzione dei ‘Lunedì letterari’ di Luigi Pastonchi. Semeria promosse le iniziative culturali ben conscio di come la Casa da Gioco dovesse tutelare e conservare la sua eredità e la sua immagine di salotto letterario e centro ludico.

Questo l’albo d’onore del Premio: Giordano Bruno Guerri, Marcello Veneziani, Mauro Mazza, Gennaro Sangiuliano, Marco Buticchi, Andrea Vitali, Mara Fazio, Bruno Morchio, Mario Vattani, Saverio Simonelli.