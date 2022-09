“Buongiorno, queste sono le attuali condizioni dei tombini ai lati del sottopasso di via Argine Sinistro ad Imperia! Questo sottopasso ad ogni goccia si allaga a causa di questo inconveniente dato che i tombini non sono mai stati puliti. Oltretutto questa mattina, con la prima pioggia si è sparsa intorno una sostanza oleosa che ha creato non pochi pericoli a chi percorreva la strada con le due ruote… che il Comune intervenga.

Gino Boffa”.