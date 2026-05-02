Sanremo, improvvisa scomparsa di Edoardo Mori, il ricordo e il cordoglio della Carlin's Boys

La società sportiva Carlin’s Boys si stringe con profondo cordoglio attorno alla famiglia del proprio dirigente, venuto a mancare improvvisamente nelle scorse ore.



"La notizia della sua scomparsa ha colpito duramente tutta la comunità sportiva, lasciando dirigenti, atleti e collaboratori in uno stato di grande dolore e incredulità. Una perdita tanto improvvisa quanto inaspettata, che ha generato sgomento e commozione in tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e condividere con lui momenti di vita sportiva e personale. La Carlin’s Boys desidera esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia, ricordando con affetto e riconoscenza il suo impegno, la sua dedizione e i valori umani che ha sempre trasmesso all’interno della società. In questo momento di grande tristezza, tutta la società si unisce nel ricordo e nel rispetto di una figura che ha lasciato un segno indelebile".