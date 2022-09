Il bilancio della campagna elettorale di Marco Scajola “Partecipazione, impegno ed entusiasmo”

Marco Scajola, capolista al proporzionale per il Senato della Repubblica nella lista Noi Moderati, traccia un bilancio della campagna elettorale. “È stata una campagna elettorale breve ma intensa. Ho affrontato questa nuova sfida per amore della nostra terra e per un alto senso di responsabilità verso l’intera comunità ligure. Il periodo che stiamo vivendo è particolarmente difficile e credo, quindi, che ognuno debba dare il proprio contributo, lavorare duramente, per cambiare e migliorare la vita dei cittadini tutti. Tante le persone incontrate in tutta la Liguria, come d’altronde faccio regolarmente, tanto l’affetto e gli attestati di stima ricevuti, che mi stimolano a dare sempre del mio meglio”.

“Il taglio dei parlamentari – prosegue - ha penalizzato molto la nostra regione, la Liguria, ed i liguri hanno bisogno di far sentire la loro voce a Roma. Abbiamo bisogno di una politica seria, fatta da persone preparate, che conoscono il territorio, in grado di dare risposte concrete. Metto a disposizione, quindi, il mio impegno, la mia determinazione e l’esperienza amministrativa acquisita in anni di lavoro tra comune e regione, per portare così il ‘modello Liguria’ anche in Parlamento”.