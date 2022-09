Sanremo: scontro tra una bicicletta e uno scooter in corso Marconi, ferita una donna

Scontro tra una bicicletta e uno scooter questa mattina in corso Marconi all'altezza del supermercato. Entrambi i veicoli stavano procedendo in direzioni e, per cause al vaglio della Polizia Locale, sono venuti a contatto.

Ad avere la peggio la conducente della bicicletta che è caduta a terra ed è stata trasportata in codice giallo all'ospedale. Gli agenti intervenuti hanno provveduto a restituire il mezzo, noleggiato a Sanremo, al titolare dell'attività commerciale.

Accertamenti sono in corso da parte della Polizia Locale.