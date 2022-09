Sanremo: pasticcio con i permessi, Lega e Fridays for Future costretti a condividere la piazza (foto)

Il banchetto della Lega e la manifestazione di Fridays for Future insieme in piazza Colombo

Ci risiamo. Dopo l'incontro ravvicinato del 16 settembre 2020 in occasione della campagna elettorale per le regionali, piazza Colombo questa mattina è tornata teatro di un derby a stretta distanza tra movimenti agli antipodi.

Un nuovo pasticcio nell'assegnazione degli spazi ha costretto Lega e Fridays for Future a una difficile (ma anche ironica) convivenza sul solettone in un clima di vicendevoli occhiate e risatine non celate.

A differenza del settembre 2020, però, in questo caso non sono volati insulti tra le parti. Tutto si è svolto nella massima tranquillità con il corteo che si è snodato per le vie del centro facendo poi pacifico ritorno in piazza. E chissà se tra qualche comprensibile battuta non si sia colta l'occasione per un sano dibattito sul futuro energetico del nostro paese e, in particolare, sull'apertura al nucleare tanto voluta dal Carroccio.