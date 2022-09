La spazzatura abbandonata in salita San Bernardo

Amara sorpresa per i residenti nella zona di piazza San Siro. Nelle ultime ore è comparsa una vera e propria distesa di rifiuti all'interno del piccolo tunnel che porta in salita San Bernardo.

A terra c'è di tutto e ora Amaie Energia si attiverà per la pulizia dell'area, mentre il Comune e la Polizia Municipale visioneranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate in zona per risalire ai responsabili.